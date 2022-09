ENSINO COMO QUALQUER PESSOA PODE TRANSFORMAR R$ 40,00 EM MAIS DE R$ 10.000,00

Oi!! Eu sou o Raphael Patrick



Durante minha jornada profissional, ainda criança, tive uma plantação de melancias e trabalhei vendendo laranjinha (gelinho/sacolé) nas ruas.



Atualmente, estou à frente de algumas empresas e negócios de vários segmentos diferentes, desde indústrias de alimentos à gestão do maior portifólio de domínios de internet do Brasil.





Desde os 25 anos de idade venho investindo no lucrativo ramo dos domínios de internet, me tornando a maior autoridade em sites e domínios do Brasil.





Já registrei e recuperei mais de 30.000 domínios ao longo da minha trajetória.









Hoje, a minha missão e o meu maior projeto é o “Domínio Do Bem”, que tem como objetivo transformar ações empresariais em uma fonte de arrecadação de recursos para instituições de apoio a crianças e adolescentes necessitados. Recentemente estive em evidência na mídia por ter conseguido recuperar o domínio para o Carlos Bolsonaro (www.carlosbolsonaro.com.br).Hoje, a minha missão e o meu maior projeto é o “Domínio Do Bem”, que tem como objetivo transformar ações empresariais em uma fonte de arrecadação de recursos para instituições de apoio a crianças e adolescentes necessitados.



Uma parte importante deste projeto é o “Mentor”, onde eu ensino os meus segredos para várias pessoas, de como TRANSFORMAR R$40,00 em mais de R$10.000,00.



Parte do lucro arrecadado pelos projetos do Domínio Do Bem, são direcionados a diversas causas sociais, garantindo uma melhoria na qualidade de vida de diversas famílias em nosso país.



Nascido e criado no interior de Goiás, comecei a trabalhar desde muito jovem na loja de Auto Peças da minha família, e com espírito empreendedor, logo comecei a buscar maneiras de ganhar meu próprio dinheiro, e conquistar minha independência.